WPL 2026 ऑक्शन 67 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, जानें किस टीम के लिए खेलेंगी स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा

Women's Premier League 2026 Full Squad: गुरुवार को दिल्ली में वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए नीलामी हुई, जिसमें सभी 5 फ्रेंचाइज़ी ने मिलकर 40.8 करोड़ रुपए खर्च किए और 67 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल थीं। ऑक्शन के बाद सभी 5 फ्रेंचाइजियों की पूरी टीम सामने आ गई है। इस ऑक्शन के बाद मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्क्वॉड में 16-16 खिलाड़ी रहेंगी, जबकि गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के स्क्वॉड में 18-18 खिलाड़ी शामिल होंगी। ऑक्शन से पहले दिल्ली और मुंबई ने सबसे ज़्यादा 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। इसके अलावा RCB ने 4, गुजरात ने 2 और यूपी ने सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया था।