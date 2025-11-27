Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

WPL 2026 Auction: मेगा ऑक्शन से पहले इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने वापस लिया नाम, टीम को सभी सीजन में पहुंचाया था फाइनल में

WPL 2026 Auction: दिल्ली कैपिटल्स के लिए तीनों सीजन खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर जेस जोनासन ने इंजरी के चलते ऑक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है। दिल्ली WPL के तीनों ही सीजन के फाइनल में पहुंची थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 27, 2025

Jess Johnson Ruled Out WPL Auction 2026

Photo Source: WPL

Tata WPL 2026 Auction : वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के चौथे सीजन के लिए गुरुवार 27 नवंबर को ऑक्शन होना है। इस ऑक्शन में WPL की पांच टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन ऑक्शन से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की स्पिन ऑलराउंडर जेस जोनासन ने अपना नाम वापस ले लिया है। जोनासन पिछले तीन सीजन से दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रही हैं।

WPL ऑक्शन आज 3:30 बजे से होना है, लेकिन इससे ठीक पहले जेस जोनासन ने इंजरी के चलते अपना नाम वापस ले लिया है। जोनासन को कंधे में चोट लगी थी और पिछले कुछ समय से वे इससे उबरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी वे पूरी तरह फिट नहीं है, जिसके चलते उन्हें ऑक्शन से ठीक पहले ही अपना नाम वापस ले लिया।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले तीनों सीजन

स्पिन ऑलराउंडर जेस जोनासन WPL की शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। दिल्ली ने 2023 के ऑक्शन में उन्हें 50 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा था। तीन साल में दिल्ली के लिए खेलते हुए जोनासन ने 24 मैचों में पांच बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने तीन सीजन में 33 विकेट चटकाए और 138.50 की स्ट्राइक रेट से 295 रन भी बनाए थे। दिल्ली ने मेगा ऑक्शन से पहले एनाबेल सदरलैंड और मैरीजेन काप को रिटेन किया था। ऐसे में जोनासन को ऑक्शन में जाना था। दिल्ली के अन्य तीन रिटेंशन शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और निकी प्रसाद है।

39 सेट में 276 खिलाड़ियों की होगी निलामी

2026 के WPL से पहले मेगा ऑक्शन में 39 सेट में 276 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। ऑक्शन के लिए मार्की लिस्ट में एलिसा हीली, दीप्ति शर्मा, लोरा वॉलवार्ड, सोफी डिवाइन, सोफी एक्लेस्टोन, एमिलिया कर, मेग लेनिंग और रेणुका सिंह जैसे नाम है। पांच टीमों में 73 स्थानों के लिए 276 खिलाड़ियों की निलामी होगी इनमें से 194 खिलाड़ी भारतीय हैं और 83 विदेशी।

यूपी वॉरियर्स इस ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स (14.5CR) के साथ आएगी। गुजरात जायंट्स के पास 9 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरु के पास 6.15 करोड़ का पर्स है। वहीं मुम्बई इंडियंस 5.75 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स 5.7 करोड़ के पर्स के साथ आएगी।

ये भी पढ़ें

WPL 2026 के ऑक्शन में 277 खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला, भारत की इस स्टार ऑलराउंडर पर सबकी नजर
क्रिकेट
wpl 2025 auction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

WPL 2026

Published on:

27 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026 Auction: मेगा ऑक्शन से पहले इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने वापस लिया नाम, टीम को सभी सीजन में पहुंचाया था फाइनल में

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

27 नवंबर को क्यों कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का ब्लैक डे? सिडनी में हुआ था बड़ा हादसा

phillip hughes death at sydney cricket ground
क्रिकेट

गौतम मेरा रिश्तेदार नहीं… भारत का सूपड़ा साफ होने पर भड़के अश्विन, बोले- मैं भी 10 गलतियां बता सकता हूं

R Ashwin defends Gautam Gambhir
क्रिकेट

फ्लाइट लेट होने पर मोहम्मद सिराज ने गुस्से में किया पोस्ट, फैंस बोले – गंभीर पायलट से लड़ रहे हैं, प्लेन हर्षित राणा चलाएगा

क्रिकेट

स्मृति मंधाना की शादी टलने पर जेमिमा रोड्रिग्स नहीं खेलेंगी BBL, बताई चौंकाने वाली वजह

क्रिकेट

पलाश की चैट लीक करने वाली महिला आई सामने, किया बड़ा खुलासा, कहा – मैंने उसे एक्सपोज किया…

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.