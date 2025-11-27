WPL 2026 Auction: मेगा ऑक्शन से पहले इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने वापस लिया नाम, टीम को सभी सीजन में पहुंचाया था फाइनल में

स्पिन ऑलराउंडर जेस जोनासन WPL की शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। दिल्ली ने 2023 के ऑक्शन में उन्हें 50 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा था। तीन साल में दिल्ली के लिए खेलते हुए जोनासन ने 24 मैचों में पांच बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने तीन सीजन में 33 विकेट चटकाए और 138.50 की स्ट्राइक रेट से 295 रन भी बनाए थे। दिल्ली ने मेगा ऑक्शन से पहले एनाबेल सदरलैंड और मैरीजेन काप को रिटेन किया था। ऐसे में जोनासन को ऑक्शन में जाना था। दिल्ली के अन्य तीन रिटेंशन शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और निकी प्रसाद है।