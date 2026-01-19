WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, हैप्पी कुमारी को डेब्यू का मौका

टॉस जीतने के बाद गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने कहा, "हम गेंदबाजी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यह हमारे होम ग्राउंड जैसा है और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। यह बहुत बढ़िया है। इसमें कोई शक नहीं कि आरसीबी को काफी सपोर्ट मिलेगा। हमने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। अनुष्का चोट से रिकवरी के बाद वापस आ रही हैं और हैप्पी डेब्यू कर रही हैं। बल्लेबाजों को यहां अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि यह हाई-स्कोरिंग मुकाबला है। उम्मीद है कि हम जल्दी विकेट लेंगे और जैसा हम चाहते थे, वैसा ही मैच खत्म करेंगे।"