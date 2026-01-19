WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, हैप्पी कुमारी को डेब्यू का मौका

गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच डबल्यूपीएल 2026 का मुक़ाबला खेला जा रहा है (photo - WPL 2026)
Gujarat Giants vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने सोमवार को बीसीए स्टेडियम में जारी विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 12वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। गुजरात जायंट्स ने इस मुकाबले में दो बदलाव किए हैं। टीम में अनुष्का शर्मा की वापसी हुई है, जबकि हैप्पी कुमारी डेब्यू कर रही हैं।
टॉस जीतने के बाद गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने कहा, "हम गेंदबाजी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यह हमारे होम ग्राउंड जैसा है और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। यह बहुत बढ़िया है। इसमें कोई शक नहीं कि आरसीबी को काफी सपोर्ट मिलेगा। हमने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। अनुष्का चोट से रिकवरी के बाद वापस आ रही हैं और हैप्पी डेब्यू कर रही हैं। बल्लेबाजों को यहां अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि यह हाई-स्कोरिंग मुकाबला है। उम्मीद है कि हम जल्दी विकेट लेंगे और जैसा हम चाहते थे, वैसा ही मैच खत्म करेंगे।"
वहीं, आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, "हर मैच में कोई नया खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमने हमेशा एक समय में एक मैच पर ध्यान दिया है। यह एक ऐसी टीम है, जिसमें बहुत ऊर्जा है। हमने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है।"
लगातार चार मुकाबले जीतने के बाद आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर है। इस टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से रौंदा था। इसके बाद गुजरात जायंट्स के विरुद्ध आरसीबी ने 32 रन से जीत दर्ज की, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से परास्त किया।
दूसरी ओर, गुजरात जायंट्स 4 में से 2 मुकाबले जीतकर तीसरे स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 10 रन से जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स को 4 रन से हराया था। इसके बाद मुंबई इंडियंस के हाथों 7 विकेट, जबकि आरसीबी के विरुद्ध 32 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी।
गुजरात जायंट्स: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, अनुष्का शर्मा, कनिका आहूजा, एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, काशवी गौतम, भारती फुलमाली, तनुजा कंवर, हैप्पी कुमारी और रेणुका सिंह ठाकुर।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गौतमी नाइक, नादिन डी क्लार्क, राधा यादव, प्रेमा रावत, श्रेयंका पाटिल, सयाली सतघरे और लॉरेन बेल।
