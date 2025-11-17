महिला वर्ल्ड कप के बाद अब होगी WPL 2026 की शुरुआत, मेजबानी के लिए इन दो शहरों सामने आए नाम

महिला प्रीमियर लीग 2025: विजेता मुंबई इंडियंस (Photo Credit - WPL)
WPL 2026: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के बाद अब भारत में महिला प्रीमियर लीग (WPL) की बारी है। डब्ल्यूपीएल का चौथा सीजन 7 जनवरी से 3 फरवरी तक खेले जाने की संभावना है। पिछले सीजन में यह टूर्नामेंट फरवरी-मार्च की विंडो में खेला गया था। ध्यान रहे कि WPL के लिए जनवरी को संभावित स्थायी विंडो के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे इसके कार्यक्रम अन्य लीगों और ICC एफटीपी के साथ ओवरलैप न हों।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, WPL के आगामी सीजन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने नवी मुंबई और बड़ौदा को दो स्थानों के रूप में चुना है। नवी मुंबई WPL के दो चरणों में से एक की मेजबानी कर सकता है, जबकि बड़ौदा का कोटांबी स्टेडियम 16 जनवरी से दूसरे चरण की मेजबानी कर सकता है। इसके लिए इसी स्टेडियम में 11 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड पुरुष टीम के बीच पहला वनडे मैच भी खेला जाएगा।
नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम वही स्थान है जिसने इस महीने की शुरुआत में यादगार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी की थी, जिसमें हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी उठाई थी।
हालाकि, BCCI ने अभी तक पांचों फ्रेंचाइज़ियों को आधिकारिक तौर पर आयोजन स्थलों को लेकर सूचित नहीं किया है, जबकि अनौपचारिक स्तर पर इसको लेकर चर्चा चल रही है। 27 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली नीलामी के दौरान पांचों टीमों को डब्ल्यूपीएल 2026 के आयोजन स्थलों के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि मुंबई इंडियंस WPL की गत विजेता है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2024 में प्रतियोगिता जीती थी।
