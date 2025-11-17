महिला वर्ल्ड कप के बाद अब होगी WPL 2026 की शुरुआत, मेजबानी के लिए इन दो शहरों सामने आए नाम

हालाकि, BCCI ने अभी तक पांचों फ्रेंचाइज़ियों को आधिकारिक तौर पर आयोजन स्थलों को लेकर सूचित नहीं किया है, जबकि अनौपचारिक स्तर पर इसको लेकर चर्चा चल रही है। 27 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली नीलामी के दौरान पांचों टीमों को डब्ल्यूपीएल 2026 के आयोजन स्थलों के बारे में आधिकारिक रूप से सूचित किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि मुंबई इंडियंस WPL की गत विजेता है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2024 में प्रतियोगिता जीती थी।