प्‍लेऑफ के लिए अन्‍य चार दावेदारों में मुंबई इंडियंस सबसे अच्छी स्थिति में है। मुंबई का आखिरी लीग मैच में गुजरात जायंट्स से है, जिसके खिलाफ उसका 8-0 का शानदार रिकॉर्ड है। एक और जीत उसे प्‍लेऑफ का टिकट दिला सकती है। फिलहाल मुंबई के सात मैचों के बाद तीन जीत के साथ 6 अंक हैं। उसके लिए एकमात्र तरीका यह है कि तीन टीमों के बीच आठ-आठ पॉइंट्स पर टाई हो जाए और वे नेट रन रेट के आधार पर पीछे रह जाएं, क्‍योंकि एमआई इस मामले में बाकी तीन दावेदारों की तुलना में मजबूत है। अगर एमआई जीजी से हार जाती है तो डीसी के बचे हुए दोनों मैच हारने और आरसीबी के यूपी को हराने की दुआ करनी होगी।