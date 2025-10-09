नवंबर के अंत में होगा WPL का मेगा ऑक्शन, फ्रेंचाईजी जल्द जारी करेंगे रिटेन खिलाड़ियों के नाम

अधिकारी ने यह भी बताया कि डब्ल्यूपीएल यह सुनिश्चित करेगी कि टीमें अपना कोर बनाए रख सकें। कुछ टीमें 6-7 खिलाड़ियों को रिटेन करने के पक्ष में हैं, लेकिन डब्ल्यूपीएल शायद 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का फ़ैसला ले सकती है। आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी में टीमों को रिटेंशन और आरटीएम मिलाकर कुल 6 खिलाड़ियों को रखने की अनुमति थी। इनमें अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी (भारतीय/विदेशी) और अधिकतम 2 अनकैप्ड भारतीय हो सकते थे। आरटीएम का मतलब है कि अगर किसी खिलाड़ी पर बोली खत्म हो जाए, तो उनकी पुरानी टीम सबसे ऊंची बोली मैच करके उसे वापस खरीद सकती है। डब्ल्यूपीएल नीलामी में आरटीएम का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है।