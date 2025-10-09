नवंबर के अंत में होगा WPL का मेगा ऑक्शन, फ्रेंचाईजी जल्द जारी करेंगे रिटेन खिलाड़ियों के नाम

WPL 2026: नवंबर के अंत में हो सकती है डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए बड़ी नीलामी (photo - WPL official site)
Women's Premier League 2026 Mega Auction: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के अगले सीजन के लिए बड़ी नीलामी नवंबर के अंत तक हो सकती है। ईएसपीएनक्रिकइंफो को मिली जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने इस बारे में टीमों को अनौपचारिक रूप सूचित कर दिया है। हालांकि टीमों को अन्य जानकारियों का इंतजार है, मसलन- कितने खिलाड़ियों का रिटेंशन हो सकता है, बड़ी नीलामी में पर्स कितना होगा, रिटेंशन स्लैब्स क्या होंगे और कितने राइट-टू-मैच (आरटीएम) कार्ड्स मिलेंगे।
ये फ़ैसले डब्ल्यूपीएल कमेटी करेगी, लेकिन उनकी मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं है। डब्ल्यूपीएल 2026 का शेड्यूल आना भी अभी बाकी है। हालांकि बीसीसीआई ने पहले कहा था कि यह टूर्नामेंट जनवरी-फरवरी में होगा। माना जा रहा है कि पिछले बार और 2024 की विजेता मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के साथ-साथ दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) (2023 और 2025 की फ़ाइनलिस्ट) बड़ी नीलामी के पक्ष में नहीं हैं। तीनों टीमों का मानना है कि उन्होंने तीन साल में मेहनत से अपनी टीमें बनाई हैं और अब उसे तोड़ना नुकसानदेह हो सकता है।
लेकिन बाकी दो टीमें गुजरात जायंट्स (जीजी) और यूपी वॉरियर्ज़ (यूपीडब्ल्यू) बड़ी नीलामी चाहती हैं। दोनों कभी फ़ाइनल में नहीं पहुंची हैं और अपनी टीमें पूरी तरह बदलकर फिर से बनाना चाहती हैं। एक डब्ल्यूपीएल अधिकारी ने कहा कि वे सभी टीमों की चिंता समझते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में पांचों टीमें मजबूत रहनी चाहिए, नहीं तो इससे डब्ल्यूपीएल ब्रांड को नुकसान होगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी ने आईपीएल में दिखाया है कि वह खिलाड़ियों से अलग भी अपना ब्रांड बना सकती है।
अधिकारी ने यह भी बताया कि डब्ल्यूपीएल यह सुनिश्चित करेगी कि टीमें अपना कोर बनाए रख सकें। कुछ टीमें 6-7 खिलाड़ियों को रिटेन करने के पक्ष में हैं, लेकिन डब्ल्यूपीएल शायद 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने का फ़ैसला ले सकती है। आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी में टीमों को रिटेंशन और आरटीएम मिलाकर कुल 6 खिलाड़ियों को रखने की अनुमति थी। इनमें अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी (भारतीय/विदेशी) और अधिकतम 2 अनकैप्ड भारतीय हो सकते थे। आरटीएम का मतलब है कि अगर किसी खिलाड़ी पर बोली खत्म हो जाए, तो उनकी पुरानी टीम सबसे ऊंची बोली मैच करके उसे वापस खरीद सकती है। डब्ल्यूपीएल नीलामी में आरटीएम का इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है।
