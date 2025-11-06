WPL 2026 Retention: सिर्फ 17 खिलाड़ी हुईं रिटेन, जानें क्या है रिटेंशन का नियम? ऑक्शन में किसका होगा सबसे बड़ा पर्स

दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और दोनों के पास 5.75 करोड़ रुपये का पर्स बचा है। इन टीमों के पास राइट टू मैच कार्ड भी नहीं होगा। यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन किया है और ऑक्शन टेबल पर वो सबसे बड़े पर्स के साथ बैठेगी। यूपी के पास 14.5 करोड़ रुपये और चार RTM कार्ड बचा है। गुजरात जायंट्स ने 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और उसके पास 9 करोड़ रुपये का पर्स और तीन RTM कार्ड हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है और उसके पास 6.25 करोड़ रुपये की राशि और एक RTM कार्ड बचा है।