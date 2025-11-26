गुवाहाटी टेस्‍ट की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे और इसके बाद भारत की पारी को 201 रनों पर समेटते हुए 288 रनों की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 पर घोषित करते हुए भारत के सामने 549 रनों का लक्ष्‍य रखा और भारत की दूसरी पारी को महज 140 रनों पर समेटते हुए 408 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। मार्को यानसन को प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया तो साइमन हार्मर को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।