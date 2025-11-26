Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

WTC 2025-27 Points Table Updated: साउथ अफ्रीका के व्हाइटवॉश से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में जोर का झटका, पाकिस्‍तान से भी नीचे खिसका

WTC 2025-27 Points Table Updated: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ गुवाहाटी टेस्‍ट में 408 रनों से बड़ी जीत दर्ज करते हुए 2-0 व्‍हाइटवॉश कर दिया है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया को WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में तगड़ा झटका लगा है। आइये जानते हैं पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Nov 26, 2025

WTC 2025-27 Points Table Updated

गुवाहाटी टेस्‍ट में भारत को हराने की खुशी मनाती साउथ अफ्रीका की टीम। (फोटो सोर्स: BCCI)

WTC 2025-27 Points Table Updated: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम ने 408 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ प्रोटियाज ने भारत का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। इससे पहले उसने भारतीय टीम को कोलकाता टेस्‍ट में 30 रनों से हराया था। इस हार के साथ ही भारत को आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में जोर का झटका लगा है। जबकि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को फायदा मिला है। आइये इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल आपको बताते हैं।

टॉप पर ऑस्‍ट्रेलिया तो साउथ अफ्रीका भी हुआ मजबूत

आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर बनी हुई है। जबकि भारत के खिलाफ सीरीज से पहले चौथे नंबर रहने वाली साउथ अफ्रीका की टीम मौजूदा सीरीज में 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप करने के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। अब उसके चार मैच में तीन जीत और एक हार के साथ 36 अंक हैं और उसका जीत प्रतिशत 75 है।

पाकिस्‍तान से भी पिछड़ा भारत

भारतीय टीम की बात करें तो इस सीरीज से पहले ऑस्‍ट्रेलिया और श्रीलंका के बाद तीसरे पायदान पर थी, लेकिन 0-2 से सीरीज हारने के चलते वह सीधे दो पायदान खिसककर पांचवें पायदान पर पहुंच गई है। भारत के 9 मैचों के बाद चार जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ 52 अंक हैं, लेकिन उसका जीत प्रतिशत अब महज 48.15 रह गया है। वहीं, पाकिस्‍तान की टीम भी अब भारत से ऊपर चौ‍थे पायदान पर पहुंच गई है, क्‍योंकि उसका जीत प्रतिशत 50 है। वहीं, श्रीलंका की टीम 66.67 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्‍थान पर है।

WTC 2025-2027 Points Table

टीममैचजीतेहारेटाईड्रॉबेनतीजाअंकजीत प्रतिशत
ऑस्‍ट्रेलिया44000048100.00
साउथ अफ्रीका4310003675.00
श्रीलंका2100101666.67
पाकिस्‍तान2110001250.00
भारत9440105248.15
इंग्‍लैंड6230102636.11
बांग्‍लादेश201010416.67
वेस्‍टइंडीज50500000.00

408 रनों से गुवाहाटी टेस्‍ट हारा भारत

गुवाहाटी टेस्‍ट की बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे और इसके बाद भारत की पारी को 201 रनों पर समेटते हुए 288 रनों की बढ़त हासिल की थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 260/5 पर घोषित करते हुए भारत के सामने 549 रनों का लक्ष्‍य रखा और भारत की दूसरी पारी को महज 140 रनों पर समेटते हुए 408 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। मार्को यानसन को प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया तो साइमन हार्मर को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

