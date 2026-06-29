WTC Ranking Update: श्रीलंका की हार से WTC में हुआ टीम इंडिया को फायदा, टॉप 5 में फिर से हुई वापसी

वेस्टइंडीज की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की साइकल में यह पहली जीत है। पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज से 318 रनों से पिछड़ने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की दूसरी पारी सिर्फ 101 रन पर सिमट गई। दिनेश चांदीमल श्रीलंका की ओर से अकेले लड़ाई लड़ते दिखाई दिए और वह 60 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज की ओर से केमार रोच ने 4 विकेट चटकाए, तो जेयडन सील्स ने 14 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। शेमार जोसेफ 2 और अल्जारी जोसेफ एक विकेट निकालने में सफल रहे।