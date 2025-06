WTC 2025 Final: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद खराब हैं साउथ अफ्रीका के आंकड़े, आज तक सिर्फ इतने मैच ही जीत पाई है प्रोटियाज टीम

AUS vs SA Head to Head in Test: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, चलिए इन दोनों टीमों के आंकड़ों के बारे में जानते हैं।