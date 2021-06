WTC Final से पहले BCCI ने शेयर किया वीडियो, क्या शॉर्ट बॉल बनेगी कोहली की कमजोरी?

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच साउथम्प्टन में खेला जाएगा। इससे पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड में 3 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड मैच खेला। इसके अलावा टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस के दौरान भी जमकर पसीना बहा रही है। अब WTC के फाइनल मैच से बीसीसीआई ने मंगलवार को विराट कोहली का नेट प्रैक्टिस के दौरान का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कोहली टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों को कूल अंदाज में खेलते नजर आए हैं। लेकिन इस बीच एक बाउंसर बॉल डक करने के प्रयास में कोहली गिर पड़े और उठते ही खुद पर गुस्सा जाहिर किया।

