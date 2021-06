ICC WTC Final: फैन ने ऋषभ पंत से की गाबा के प्रदर्शन को दोहराने की डिमांड

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला (ICC World Test Championship Final) साउथम्प्टन में खेला जा रहा है। आज इस मुकाबले का आखिरी दिन है। टीम इंडिया 170 रन पर ऑल आउट हो गई। टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के कारण फैंस को ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी। उन्होंने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया, लेकिन उनका कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए और वह 41 रन बनाकर आउट होकर पेवेलियन लौट गए।

पंत ने आक्रामक बेटिंग

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू किया। कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। लेकिन फैंस ने उनसे जो डिमांड की थी वे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। दअरसल, फैंस चाहते थे कि पंत ऑस्ट्रेलिया के गाबा के प्रदर्शन को दोहराएं।

Friends are waiting for Rishabh Pant Bombardment today ..!! #WTC2021Final #Pant pic.twitter.com/vASQdFw20J

Rishabh Pant & Jadeja playing fast and take risky runs. Virat kohli & Team management #WTCFinal21 pic.twitter.com/FLTCrR1tJk

Relax boys rishabh pant and jadeja is playing t20 😂😂 #WTC2021Final pic.twitter.com/f97kDdWaLe

Rishabh Pant Trying To Be Aggressive...



Meanwhile Indian Fans Be Like :- pic.twitter.com/1RRLrGygQU