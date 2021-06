इंग्लैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप के फाइनल (WTC Final) मुकाबले में बारिश लगातार बाधा न रही है। अब यह मुकाबला ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 4 दिनों में लगभग 140 ओवरों का ही खेल हो पाया है। इस खिताबी मुकाबले में बारिश के कारण पड़ रहे खलल के कारण फैंस भी नाराज हैं और कई दिग्गज क्रिकेटर्स भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में चौथे दिन का खेल भी बारिश की वजह से बिना कोई गेंद फेंके ही रद्द करना पड़ा। इसके बाद टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने आईसीसी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया।

वीरेन्द्र सहवाग ने कसा तंज

पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर तंज कसा है। वीरेन्द्र सहवाग ने मजाकिया अंदाज में आईसीसी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘बैट्समैन को भी टाइमिंग नहीं मिली ढंग की और आईसीसी को भी।’ वहीं इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने तो यहां तक कह दिया कि यह मुकाबला ब्रिटेन में खेला ही नहीं जाना चाहिए था।

It pains me to say it, but a ONE OFF & incredibly important cricket game should NOT be played in the UK.