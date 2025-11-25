टीम इंडिया की हार का WTC पॉइंट्स टेबल पर कितना पड़ेगा असर? समझें पूरा समीकरण

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक मैच जीतने पर 12 अंक, हारने पर 0, ड्रॉ पर 4 और टाई पर 6 अंक मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी टीम ने 5 मैच खेले हैं और सभी जीते हैं तो उसके 60 अंक होंगे और जीत प्रतिशत 100 होगा। अगर वह 5 में से 4 मैच जीतती है और एक हार जाती है तो 48 अंक जीत के मिलेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करके 60 से भाग देंगे। अगर वह टीम 5 में से 2 मैच जीतती है, एक हार जाती है और एक ड्रॉ होता है तो उसे जीत के लिए 24 अंक और ड्रॉ के लिए 8 अंक मिलेंगे। इस तरह उसके 32 अंक होंगे। जीत प्रतिशत निकालने के लिए 32 में 100 का गुणा करेंगे और 60 का भाग देंगे। इस तरह उस टीम का जीत प्रतिशत निकल जाएगा।