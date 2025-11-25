Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

टीम इंडिया की हार का WTC पॉइंट्स टेबल पर कितना पड़ेगा असर? समझें पूरा समीकरण

World Test Championship 2025 Points Table: 2025-27 साइकल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में चौथे स्थान पर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 25, 2025

KL Rahul And Rishabh Pant

केएल राहुल और ऋषभ पंत (फोटो- IANS)

WTC 2025-27 Points Table Update: गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल जारी है। टीम इंडिया इस मैच को बचाने के इरादे से मैदान पर उतरी है। पहले दो दिन साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी की और 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। तीसरे दिन भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और 201 रन पर ही ढेर हो गई, जिसमें दूसरे दिन भी 6 ओवर की बल्लेबाजी शामिल है। चौथे दिन लंच तक साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 4 विकेट गंवाकर 220 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त 508 की हो चुकी है। यहां से टीम इंडिया का जीतना मुश्किल है और जिस तरह से पहली पारी में बल्लेबाजी हुई, उसे देखते हुए टीम इंडिया हार के कगार पर खड़ी नजर आ रही है।

भारतीय टीम अगर यह मैच हार गई तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर क्या असर पड़ेगा? टीम इंडिया कहां पहुंच जाएगी? अंक तालिका में भारतीय टीम फिलहाल चौथे स्थान पर है। इस साइकल में टीम इंडिया 8 मैच खेल चुकी है और 9वां मैच गुवाहाटी में जारी है। 8 में से टीम इंडिया ने 4 जीते हैं, 3 गंवाए हैं और 1 ड्रॉ रहा है। 54.17 की जीत प्रतिशत के साथ भारतीय टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है, तो साउथ अफ्रीका दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्थान पर है।

टीम इंडिया अगर गुवाहाटी में मुकाबला हार जाती है तो 9 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ उनका जीत प्रतिशत 50 रह जाएगा। अंक तालिका में पाकिस्तान की टीम का जीत प्रतिशत भी 50 है और उसने सिर्फ 2 मैच खेले हैं। पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज को 1-1 से ड्रॉ खेला था। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच गंवाया है, जबकि भारतीय टीम गुवाहाटी टेस्ट हारकर 5वां मुकाबला गंवा देगी। इस तरह अंक तालिका में भारतीय टीम पाकिस्तान से भी नीचे खिसक जाएगी।

कैसे निकालते हैं WTC का जीत प्रतिशत

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक मैच जीतने पर 12 अंक, हारने पर 0, ड्रॉ पर 4 और टाई पर 6 अंक मिलते हैं। ऐसे में अगर किसी टीम ने 5 मैच खेले हैं और सभी जीते हैं तो उसके 60 अंक होंगे और जीत प्रतिशत 100 होगा। अगर वह 5 में से 4 मैच जीतती है और एक हार जाती है तो 48 अंक जीत के मिलेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करके 60 से भाग देंगे। अगर वह टीम 5 में से 2 मैच जीतती है, एक हार जाती है और एक ड्रॉ होता है तो उसे जीत के लिए 24 अंक और ड्रॉ के लिए 8 अंक मिलेंगे। इस तरह उसके 32 अंक होंगे। जीत प्रतिशत निकालने के लिए 32 में 100 का गुणा करेंगे और 60 का भाग देंगे। इस तरह उस टीम का जीत प्रतिशत निकल जाएगा।

