IPL 2026 में नहीं खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, फिर भी RCB करेगी करोड़ों का पेमेंट, जानें पूरा मामला

बेंगलुरु में टूर्नामेंट से पहले हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोबाट ने बताया कि मैं बस यह पुष्टि करना चाहता हूं कि यश टीम में शामिल नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वह इस समय एक निजी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि हमने अब तक यश का पूरा साथ दिया है। जब हमारे पास खिलाड़ियों को रिलीज करने का विकल्प भी था, तब भी हमने उन्हें रिटेन किया। हम उन्हें अपनी टीम में ही रखना चाहते हैं।