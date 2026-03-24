24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 में नहीं खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, फिर भी RCB करेगी करोड़ों का पेमेंट, जानें पूरा मामला

RCB on Yash Dayal: यश दयाल IPL 2026 के लिए आरसीबी की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अभी भी फ्रेंचाइजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। फ्रैंचाइजी के डायरेक्‍टर मो बोबाट ने यह जानकारी दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 24, 2026

RCB on Yash Dayal

RCB (Photo- IANS)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाट ने मंगलवार 24 मार्च को पुष्टि की कि यश दयाल आईपीएल 2026 के सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बोबाट ने बताया कि वह कुछ निजी कारणों से नहीं खेलेंगे, लेकिन बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज अभी भी फैंचाइजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। इसका मतलब ये है कि फ्रैंचाइजी दयाल को बगैर खेले ही 5 करोड़ रुपये का पूरा पेमेंट करेगी।

'...तब भी हमने उन्हें रिटेन किया'

बेंगलुरु में टूर्नामेंट से पहले हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोबाट ने बताया कि मैं बस यह पुष्टि करना चाहता हूं कि यश टीम में शामिल नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वह इस समय एक निजी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि हमने अब तक यश का पूरा साथ दिया है। जब हमारे पास खिलाड़ियों को रिलीज करने का विकल्प भी था, तब भी हमने उन्हें रिटेन किया। हम उन्हें अपनी टीम में ही रखना चाहते हैं।

'हम उनसे लगातार संपर्क में'

उन्होंने आगे बताया कि वह अभी भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और आने वाले कुछ समय तक वह हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे। हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और आज भी मैंने उनसे बात की थी। लेकिन, हमने यह फैसला किया है कि इस समय उनका आरसीबी में शामिल होना न तो उनके हित में है और न ही फ्रेंचाइजी के हित में है। हम इस समय इस मामले पर और कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

यश दयाल पर दो गंभीर दुर्व्यवहार के मामले

यहां साफ कर दें कि दयाल पर दो अलग-अलग राज्यों में दो गंभीर दुर्व्यवहार के मामले चल रहे हैं। इनमें एक नाबालिग के उत्‍पीड़न का मामला भी है। दयाल पर लगे आरोपों में कानूनी कार्यवाही चल रही है। जनवरी में ही राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें एक मामले में जमानत दी थी। मामला अभी भी विचाराधीन है। उन्‍होंने फरवरी में दिल्ली की श्वेता पुंडीर से शादी की थी।

हेजलवुड भी टूर्नामेंट की शुरुआत में उपलब्‍ध नहीं

बता दें कि ऑस्‍ट्रेलियाई स्‍टार पेसर जोश हेजलवुड भी टूर्नामेंट की शुरुआत में उपलब्‍ध नहीं होंगे। यह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस समय चोट (हैमस्ट्रिंग और अकिलीज़) से उबर रहा है, जिसकी वजह से वह एशेज और T20 विश्व कप में भी नहीं खेल पाए थे। बोबाट ने बताया कि टीम हेजलवुड की फिटनेस को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही टीम में शामिल हो जाएंगे।

इन घरेलू गेंदबाजों को मिलेगा मौका

क्‍या दयाल की गैरमौजूदगी से दूसरे घरेलू गेंदबाजों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा? बोबाट ने इस पर कहा कि रासिक सलाम, मंगेश यादव और अभिनंदन सिंह जैसे विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। उन्‍होंने कहा कि कई लोग जानते होंगे, पिछले साल रासिक रिहैब यूनिट में थे। फिर हमने इस नीलामी में मंगेश को भी साइन किया। घरेलू स्तर पर हमारे पास तीन बेहतरीन संभावित विकल्प हैं, जिन पर हम विचार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

24 Mar 2026 03:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 में नहीं खेलेगा ये स्टार खिलाड़ी, फिर भी RCB करेगी करोड़ों का पेमेंट, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

अगर मैंने विराट कोहली को आउट किया तो… पंजाब के मिस्ट्री स्पिनर की इस बात ने जीत लिया सबका दिल!

Vishal Nishad Punjab Kings, Virat Kohli Fan Vishal Nishad, IPL 2026 Mystery Spinner, Vishal Nishad Success Story, Virat Kohli Wicket Wish, Punjab Kings vs RCB IPL 2026.virat kohli fan in ipl players, virat kohli's biggest fan, cricket latest news, trending cricket news, trending news, cricket news, virat kohli , vishal nishad virat kohli fan, virat kohli fan , cricket news in hindi, hindi cricket news latest, latest news, virat kohli news, punjab kings news, which bowler is fan of virat kohli in ipl ,ipl 2026, ipl, cricket, virat, kohli, rcb vs pbks,
क्रिकेट

धोनी के संन्यास पर फिर चर्चा शुरू, पूर्व भारतीय ओपनर ने कसा तंज, कहा ‘आप डगआउट से टीम नहीं चला सकते’

Aakash Chopra suggests MS Dhoni should retire
आईपीएल

IPL 2026: पहले ही मैच से पहले SRH का बड़ा दांव! 3 करोड़ के खिलाड़ी की जगह 1.5 करोड़ वाले इस विदेशी की एंट्री

SRH,IPL 2026 SRH Replacement, David Payne SRH Price, Jack Edwards Injury News, Ishan Kishan SRH Captain, SRH vs RCB 28 March, David Payne Stats T20, KKR Replacement Saurabh Dubey, IPL 2026 News Hindi. srh replaces jack edwards with david payne ipl 2026 ishan kishan captain , abhishek sharma vice captaincy srh , ishan kishan captain of srh in ipl 2026
क्रिकेट

IPL 2026 में सबसे मजबूत दावेदार MI, रयान या क्विंटन कौन होगा रोहित शर्मा ओपनिंग पार्टनर? जानें बेस्ट प्लेइंग 11

MI Playing XI Prediction for IPL 2026
क्रिकेट

“बाथटब क्या होता है, इसमें नहाते हैं या बैठते हैं?” IPL के ग्लैमर की चकाचौंध देख हैरान रह गया था MP के छोटे से गांव का ये खिलाड़ी!

Ishwar Pandey IPL Story, Ishwar Pandey Bathtub Incident, IPL Culture Shock Small Town Cricketers, ms dhoni IPL 2025 Hindi, Small Town Cricketers in IPL Hindi News. trending news, cricket news, latest cricket news, untold story of ipl and cricket, ishwar pandey.
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.