23 साल के यशस्वी जायसवाल ने मारी सचिन-विराट के क्लब में एंट्री, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय

23 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 8696 रन बना लिए थे। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली इस लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र तक 5052 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने 3853, सुरेश रैना ने 3350 और रवि शास्त्री ने 3224 रन बना लिए थे। जायसवाल के पास शास्त्री के रिकॉर्ड को तोड़ने का अभी मौका है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के पहले सेशन में शानदार बल्लेबाजी की। टीम इंडिया ने इस दौरान 28 ओवरों का सामना करते हुए महज 1 विकेट गंवाकर 94 रन बना लिए हैं।