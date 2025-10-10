Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

23 साल के यशस्वी जायसवाल ने मारी सचिन-विराट के क्लब में एंट्री, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय

IND vs WI 2nd Test: भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में कमाल कर दिया और सचिन तेंदुलकर-विराट कोहली जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 10, 2025

यशस्वी जायसवाल (Photo- ANI)

Yashasvi Jaiswal 3000 Test Runs: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। लंच तक वह 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान वह 23 साल की उम्र में 3000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सिर्फ छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए। जायसवाल ने टेस्ट में 2200 रन बनाए हैं और वनडे -टी20 में 723 रन बनाए हैं।

23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा रन

23 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 8696 रन बना लिए थे। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली इस लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र तक 5052 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने 3853, सुरेश रैना ने 3350 और रवि शास्त्री ने 3224 रन बना लिए थे। जायसवाल के पास शास्त्री के रिकॉर्ड को तोड़ने का अभी मौका है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के पहले सेशन में शानदार बल्लेबाजी की। टीम इंडिया ने इस दौरान 28 ओवरों का सामना करते हुए महज 1 विकेट गंवाकर 94 रन बना लिए हैं।

लंच तक राहुल हुए थे आउट

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ऐसा पहली बार था, जब गिल ने टेस्ट कप्तान के तौर पर टॉस अपने नाम किया। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 17.3 ओवरों में 58 रन की साझेदारी हुई, जिससे टीम इंडिया को संभली हुई शुरुआत मिली। केएल राहुल को तेविन इमलाच ने स्टंप आउट किया। वह 54 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। राहुल की इस पारी में 1 छक्का और 5 चौके देखने को मिले।

इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। उन्होंने लंच ब्रेक तक जायसवाल के साथ 63 गेंदों में 36 रन की साझेदारी कर ली है। जायसवाल 78 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 40 रन बना चुके हैं, जबकि साई सुदर्शन ने 36 गेंदों में 3 चौकों के साथ 16 रन जुटा लिए हैं। मेहमान वेस्टइंडीज की टीम अब तक छह गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी है, जिसमें जोमेल वारिकन ही एकमात्र सफल खिलाड़ी रहे। वारिकन ने 6 ओवरों में 21 रन देकर 1 विकेट अपने नाम कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

10 Oct 2025 12:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 23 साल के यशस्वी जायसवाल ने मारी सचिन-विराट के क्लब में एंट्री, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI: आखिर क्यों भारत के खिलाफ काली पट्टी बांधकर उतरे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी?

क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: भारत ने लंच तक एक विकेट खोकर बनाए 94 रन, यशस्वी जायसवाल अर्धशतक के करीब

क्रिकेट

मुझे संन्यास के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, अश्विन ने अपने अचानक रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

R Ashwin likely play The Hundred League
क्रिकेट

IND vs WI: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

क्रिकेट

कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने दिया चौंकाने वाला बयान, रोहित-कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर कही ये बात

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.