23 साल के यशस्वी जायसवाल ने मारी सचिन-विराट के क्लब में एंट्री, ऐसा करने वाले बने सिर्फ छठे भारतीय

यशस्वी जायसवाल (Photo- ANI)
Yashasvi Jaiswal 3000 Test Runs: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल दिग्गजों के क्लब में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। लंच तक वह 40 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान वह 23 साल की उम्र में 3000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले सिर्फ छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए। जायसवाल ने टेस्ट में 2200 रन बनाए हैं और वनडे -टी20 में 723 रन बनाए हैं।
23 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 8696 रन बना लिए थे। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली इस लिस्ट में आते हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र तक 5052 रन बनाए थे। युवराज सिंह ने 3853, सुरेश रैना ने 3350 और रवि शास्त्री ने 3224 रन बना लिए थे। जायसवाल के पास शास्त्री के रिकॉर्ड को तोड़ने का अभी मौका है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के पहले सेशन में शानदार बल्लेबाजी की। टीम इंडिया ने इस दौरान 28 ओवरों का सामना करते हुए महज 1 विकेट गंवाकर 94 रन बना लिए हैं।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ऐसा पहली बार था, जब गिल ने टेस्ट कप्तान के तौर पर टॉस अपने नाम किया। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 17.3 ओवरों में 58 रन की साझेदारी हुई, जिससे टीम इंडिया को संभली हुई शुरुआत मिली। केएल राहुल को तेविन इमलाच ने स्टंप आउट किया। वह 54 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। राहुल की इस पारी में 1 छक्का और 5 चौके देखने को मिले।
इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। उन्होंने लंच ब्रेक तक जायसवाल के साथ 63 गेंदों में 36 रन की साझेदारी कर ली है। जायसवाल 78 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 40 रन बना चुके हैं, जबकि साई सुदर्शन ने 36 गेंदों में 3 चौकों के साथ 16 रन जुटा लिए हैं। मेहमान वेस्टइंडीज की टीम अब तक छह गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी है, जिसमें जोमेल वारिकन ही एकमात्र सफल खिलाड़ी रहे। वारिकन ने 6 ओवरों में 21 रन देकर 1 विकेट अपने नाम कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग