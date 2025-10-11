Yashasvi Jaiswal के पास आज दोहरा शतक जड़ पुजारा के रिकॉर्ड की बराबरी का मौका, देखें टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट

Yashasvi Jaiswal Latest News: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट दिल्‍ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 318 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 20 तो यशस्वी जायसवाल 173 रन बनाकर खेल रहे हैं। आज दूसरे दिन 11 अक्टूबर को यशस्वी जायसवाल के पास दोहरा शतक जड़ने का गोल्‍डन चांस है। दोहरा शतक लगाते ही वह चेतेश्वर पुजारा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में पुजारा के साथ संयुक्‍त रूप से छठे पायदान पर पहुंच जाएंगे। आइये आज आपको बताते हैं कि भारत के लिए सबसे ज्यादा दोहरे शतक का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है?