Year Ender 2025: यह साल भारत के लिए टेस्ट में रहा निराशाजनक, गंभीर की कोचिंग में गिरा टीम का स्तर

भारतीय टेस्ट टीम के लिए अच्छा नहीं रहा 2025 (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Team India's Performance in Test Cricket 2025: भारत की टेस्ट में अपने ही घर में लगभग एक साल के अंतराल में दो बार क्लीन स्वीप झेलना चिंताजनक है। पिछले साल न्यूजीलैंड और इस साल दक्षिण अफ्रीका से घर में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम का रेड बॉल क्रिकेट में लगातार गिरता हुआ प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बना हुआ है। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो भारत ने दो टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं, लेकिन खेल के बड़े फॉर्मेट में टीम का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। गंभीर के कोच पद संभालने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाया है। WTC के इस साइकल में तो भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नीचे पांचवें पायदान पर है।
यह साल भारत के लिए टेस्ट मेे कुछ खास नहीं रहा। भारतीय टीम साल 2025 में खेले गए 10 मुकाबलों में से केवल 4 ही जीत पाई है, एक मैच ड्रॉ खेला और पांच मुकाबले गंवाए हैं। इन चार में से दो जीत तो घर में अपेक्षाकृत कमजोर टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी। टीम के इस प्रदर्शन के पीछे खराब सलेक्शन और कोच गौतम गंभीर की अप्रोच को माना जा रहा है। आइए जानते हैं भारत का इस साल में टेस्ट में प्रदर्शन कैसा रहा।
भारत की टेस्ट में इस साल की शुरुआत हार के साथ हुई थी। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (BGT) के पांचवे और आखिरी टेस्ट में 6 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। सीरीज का पहला मैच जीतने के बावजूद भारत 3-1 से हार गया था। जून-अगस्त 2025 में इंग्लैंड में खेली गई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में भारत ने सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली। आखिरी मुकाबले में रोमांचक 6 रन से जीत की बदौलत भारत सीरीज को ड्रॉ कराने में सफल रहा था।
अक्टूबर में वेस्टइंडीज जैसी टेस्ट में कमजोर टीम को तो भारत ने घर में 2-0 से हरा दिया था। लेकिन फिर नवंबर में दक्षिण अफ्रीका ने भारत आकर भारत को अपने ही घर में 2-0 से हरा दिया। दूसरे टेस्ट में मिली 408 रन की करारी हार भारत की टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी हार है। इस सीरीज में हार के बाद अब भारत के WTC के फाइनल में पहुंचने की राह और मुश्किल हो गई है।
