Year Ender 2025: यह साल भारत के लिए टेस्ट में रहा निराशाजनक, गंभीर की कोचिंग में गिरा टीम का स्तर

Team India's Performance in Test Cricket 2025: भारत की टेस्ट में अपने ही घर में लगभग एक साल के अंतराल में दो बार क्लीन स्वीप झेलना चिंताजनक है। पिछले साल न्यूजीलैंड और इस साल दक्षिण अफ्रीका से घर में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम का रेड बॉल क्रिकेट में लगातार गिरता हुआ प्रदर्शन अब चर्चा का विषय बना हुआ है। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो भारत ने दो टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं, लेकिन खेल के बड़े फॉर्मेट में टीम का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। गंभीर के कोच पद संभालने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाया है। WTC के इस साइकल में तो भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नीचे पांचवें पायदान पर है।