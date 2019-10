युवराज ने गांगुली को बधाई देते हुए बीसीसीआई पर कसा तंज, दादा ने कहा- आप सुपर स्टार हैं

नई दिल्ली : सौरव गांगुली का जब से बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना तय हुआ है, तब से उन्हें क्रिकेटर्स बधाइयां दे रहे हैं। इसमें ताजा नाम भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का भी जुड़ गया है। उन्होंने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बोर्ड अध्यक्ष तय हो जाने पर बधाई देते हुए बीसीसीआई पर तंज भी कस दिया। इस पर सौरव ने बधाई स्वीकार करते हुए युवराज को टीम इंडिया का सुपरस्टार बताया।

यो यो टेस्ट के बहाने बाहर होने का छलका दर्द

सौरव गांगुली को बधाई देते हुए युवराज सिंह का अपना दर्द भी छलक आया। उन्होंने गांगुली को बधाई देते हुए कहा किक काश आप उस वक्त होते, जब यो यो टेस्ट चरम पर था। बता दें कि कुछ दिन पहले भी युवराज सिंह ने कहा था कि जब यो यो टेस्ट पास न करने के नाम पर टीम से बाहर किया गया था, तब वह पूरी तरह फिट थे और उन्होंने यो यो टेस्ट क्लियर कर लिया था। युवराज को लगता है कि उन्हें टीम इंडिया से बाहर करने के लिए यो यो टेस्ट को बहाने की तरह इस्तेमाल किया गया था। यह लाया ही इसलिए गया था, ताकि उन्हें टीम से बाहर किया जा सके।

रंगास्वामी ने कहा कि क्रिकेट की वर्तमान अनुबंध पॉलिसी पर विचार किया जाना चाहिए

युवराज ने ट्वीट कर यूं दी बधाई

युवराज सिंह ने सौरव गांगुली को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि इंसान जितना महान होता है, उसका सफर भी उतना ही महान होता है। भारतीय कप्तान से लेकर बीसीसीआई बॉस तक, यह समझने वाली बात है कि एक खिलाड़ी क्रिकेट प्रशासन के शीर्ष तक पहुंच सकता है। और ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के हितों की बात होगी। काश, आप उस समय अध्यक्ष रहे होते, जब यो यो टेस्ट की मांग की गई थी। शुभकामनाएं दादा।

Greater the man greatest the journey! Frm IndianCaptain to @BCCI president.Think it will b a gr8 insight 4 a cricketer to be an administrator & make others understand admin frm a players point of view Wish u were d president while d yoyo was in demand😂good luck dadi👊@SGanguly99