युवराज सिंह के पिता के बयान ने मचाया तहलका, बोले- क्रिकेटरों के रिटायरमेंट के पीछे उनकी ‘पत्नियों’ का हाथ

योगराज सिंह ने इनसाइडस्‍पोर्ट से बातचीत में कहा कि मैंने भारत में लोगों को यह कहते हुए सुना है कि 40 साल के होने के बाद हम बूढ़े हो रहे हैं। महिलाएं 30 साल की उम्र के बाद अपनी फिटनेस पर ध्यान देना छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? मैंने अपने जिम में, जिसका मैं डायरेक्टर हूं, एक खास फिटनेस रूटीन शुरू किया है। मैंने जान-बूझकर यह तय किया है कि मैं बुज़ुर्गों को भी फिट रखूंगा। कोई खेल को उम्र से कैसे जोड़ सकता है?