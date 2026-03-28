IPL 2026 के देश में प्रसारण पर बांग्लादेश सरकार का यूटर्न, सूचना और प्रसारण मंत्री क्रिकेट फैंस को दी बड़ी राहत

IPL 2026 will be broadcast in Bangladesh: बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन के अपने देश में प्रसारण पर पूर्व में लिए गए फैसले पर यू-टर्न लेते हुए क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत दी है। नए नियुक्त सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने पुष्टि की है कि देश में आईपीएल के प्रसारण पर कोई रोक नहीं है। यह बदलाव प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद टूर्नामेंट के प्रसारण को लेकर बनी अनिश्चितता के बाद आया है।