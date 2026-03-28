विराट कोहली के पास आज इतिहास रचने का मौका, बस इतने रन बनाते ही तोड़ देंगे पाकिस्तानी दिग्गज का रिकॉर्ड

Virat Kohli Records: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन का धमाकेदार आगाज आज शनिवार 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के मैच से होने जा रहा है। ये मुकाबला आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले में आरसीबी के स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली के पास टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने का मौका है। वह 29 रन बनाते ही पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे।