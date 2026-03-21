IPL में सिर्फ इस खिलाड़ी ने लिए हैं 200 विकेट, भुवनेश्ववर, नरेन और बुमराह के पास इस सीजन इतिहास रचने का मौका

चहल के अलावा कोई अन्य गेंदबाज अब तक आईपीएल में 200 विकेट नहीं ले पाया है। लेकिन इस सीजन तीन गेंदबाजों के पास इस कीर्तिमान को अपने नाम करने का बड़ा मौका है। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने की सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के भुवनेश्वर कुमार हैं। भुवी ने 190 मैचों में 27.33 की बेहतरीन औसत से 198 विकेट चटकाए हैं। मात्र दो विकेट लेते ही वे आईपीएल में 200 विकेट पूरे कर लेंगे।