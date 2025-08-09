9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मचाई भारी तबाही, भारत के बाद कीवियों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किया ये करिश्मा

ZIM vs NZ 2nd Test Highlights: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन तीन बल्लेबाजों गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए 150 से अधिक का स्कोर कर इतिहास रच दिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 09, 2025

ZIM vs NZ 2nd Test Highlights
ZIM vs NZ 2nd Test Highlights: जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ शॉट खेलते रचिन रविंद्र। (फोटो सोर्स: IANS)

ZIM vs NZ 2nd Test Highlights: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला बुलवायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरह से कीवी टीम के नाम रहा। दूसरे दिन न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों ने जिम्‍बाब्‍वे के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ते हुए इतिहास रच डाला। न्यूजीलैंड की पहली पारी में तीन बल्लेबाजों ने 150 से अधिक स्‍कोर करते रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार है, जब किसी टीम की ओर से ऐसा कमाल देखने को मिला है।

न्यूजीलैंड के इन 3 बल्‍लेबाजों ने बनाए 150 प्लस रन

दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी में डेवोन कॉन्वे ने अपने बल्ले से 153 रन की शानदार पारी खेली। वहीं, दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने पर रचिन रवींद्र 165 रन और हेनरी निकल्स 150 रन पर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार है, जब तीन बल्‍लेबाजों ने एक ही पारी में 150 प्‍लस स्‍कोर किया है। वहीं, टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में ये तीसरी बार है। पिछली बार 39 साल पहले भारत ने ये रिकॉर्ड बनाया था।

टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 3 बल्लेबाजों के 150 प्लस रन

1. इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (साल 1938, द ओवल)
2. भारत बनाम श्रीलंका (साल 1986, कानपुर)
3. न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे (साल 2025, बुलवायो)

न्‍यूजीलैंड को मिली 476 रनों की बढ़त

न्‍यूजीलैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 3 विकेट खोकर 601 रन बना लिए। इस तरह कीवी टीम को पहली पारी के आधार पर अब कुल 476 रनों की बढ़त मिल चुकी है। अगर न्‍यूजीलैंड की टीम पारी घोषित करती है तो इस मैच का परिणाम तीसरे दिन ही सामने आ सकता है। इससे पहले जिम्‍बाब्‍वे ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 125 रन बनाए थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

09 Aug 2025 06:57 am

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मचाई भारी तबाही, भारत के बाद कीवियों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किया ये करिश्मा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.