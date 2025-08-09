न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मचाई भारी तबाही, भारत के बाद कीवियों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किया ये करिश्मा

ZIM vs NZ 2nd Test Highlights: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला बुलवायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरह से कीवी टीम के नाम रहा। दूसरे दिन न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों ने जिम्‍बाब्‍वे के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ते हुए इतिहास रच डाला। न्यूजीलैंड की पहली पारी में तीन बल्लेबाजों ने 150 से अधिक स्‍कोर करते रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार है, जब किसी टीम की ओर से ऐसा कमाल देखने को मिला है।