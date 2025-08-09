न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मचाई भारी तबाही, भारत के बाद कीवियों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किया ये करिश्मा

ZIM vs NZ 2nd Test Highlights: जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला बुलवायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच के दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरह से कीवी टीम के नाम रहा। दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ते हुए इतिहास रच डाला। न्यूजीलैंड की पहली पारी में तीन बल्लेबाजों ने 150 से अधिक स्कोर करते रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरी बार है, जब किसी टीम की ओर से ऐसा कमाल देखने को मिला है।
दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी में डेवोन कॉन्वे ने अपने बल्ले से 153 रन की शानदार पारी खेली। वहीं, दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर रचिन रवींद्र 165 रन और हेनरी निकल्स 150 रन पर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार है, जब तीन बल्लेबाजों ने एक ही पारी में 150 प्लस स्कोर किया है। वहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये तीसरी बार है। पिछली बार 39 साल पहले भारत ने ये रिकॉर्ड बनाया था।
1. इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (साल 1938, द ओवल)
2. भारत बनाम श्रीलंका (साल 1986, कानपुर)
3. न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे (साल 2025, बुलवायो)
न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 3 विकेट खोकर 601 रन बना लिए। इस तरह कीवी टीम को पहली पारी के आधार पर अब कुल 476 रनों की बढ़त मिल चुकी है। अगर न्यूजीलैंड की टीम पारी घोषित करती है तो इस मैच का परिणाम तीसरे दिन ही सामने आ सकता है। इससे पहले जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 125 रन बनाए थे।