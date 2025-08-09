9 अगस्त 2025,

ZIM vs NZ: डेब्यू टेस्ट में कीवी गेंदबाज ने उड़ाया गर्दा, जिम्बाब्वे को दिया बड़ा ‘जख्म’ और बनाया यह रिकॉर्ड

ZIM vs NZ: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में पारी और 359 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने दो मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। न्यूजीलैंड के जेकेरी फॉल्केस (Zakary Foulkes) ने इस मैच में कुल 9 विकेट चटकाए।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 09, 2025

जेकेरी फॉल्केस
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान न्यूजीलैंड के जेकेरी फॉल्केस (Photo Credit - BLACKCAPS @X)

ZIM vs NZ, 2nd Test: न्यूजीलैंड ने बुलावायो में खेले गए दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को तीसरे दिन के पहले सेशन में ही पारी और 359 रन के बड़े अंतर से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के 23 वर्षीय जेकेरी फॉल्केस (Zakary Foulkes) ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की पहली पारी में 38 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने अपना पहला 5 विकेट लिया। इस तरह उन्होंने मैच में 75 रन देकर कुल 9 विकेट चटकाए।

उनके इस प्रदर्शन ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के विल ओ'रूर्के डेब्यू टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जहां उन्होंने मुकाबले में 93 रन देकर 9 विकेट चटकाए थे। श्रीलंका के खिलाफ 2024 में वनडे डेब्यू करने वाले और 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले जेकेरी फॉल्केस ने न्यूजीलैंड की मेजबान टीम पर 2-0 से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी हार

जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड से पारी और 359 रन से हार झेलनी पड़ी, जोकि उसके टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने दो बार करारी शिकस्त दी थी। कीवी टीम ने 2012 में जिम्बाब्वे को पारी और 301 रन जबकि 2005 में पारी और 294 रन से हराया था।

वहीं, न्यूजीलैंड की यह जहां सबसे बड़ी जीत है, वहीं टेस्ट क्रिकेट के ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। इंग्लैंड ने 1938 में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 579 रन से शिकस्त दी थी। टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने 2002 में पारी और 360 रन से जीत हांसिल की थी।

09 Aug 2025 06:51 pm

ZIM vs NZ: डेब्यू टेस्ट में कीवी गेंदबाज ने उड़ाया गर्दा, जिम्बाब्वे को दिया बड़ा 'जख्म' और बनाया यह रिकॉर्ड

