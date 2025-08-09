ZIM vs NZ: डेब्यू टेस्ट में कीवी गेंदबाज ने उड़ाया गर्दा, जिम्बाब्वे को दिया बड़ा ‘जख्म’ और बनाया यह रिकॉर्ड

ZIM vs NZ, 2nd Test: न्यूजीलैंड ने बुलावायो में खेले गए दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को तीसरे दिन के पहले सेशन में ही पारी और 359 रन के बड़े अंतर से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के 23 वर्षीय जेकेरी फॉल्केस (Zakary Foulkes) ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की पहली पारी में 38 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने अपना पहला 5 विकेट लिया। इस तरह उन्होंने मैच में 75 रन देकर कुल 9 विकेट चटकाए।