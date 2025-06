ZIM vs SA: डेब्यू टेस्ट में लुहान-ड्रे प्रीटोरियस ने वो कर दिखाया, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई नहीं कर पाया

ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के लिए डेब्यू कर रहे दो युवा खिलाड़ियों लुहान-डे-प्रीटोरियस और डेवाल्ड ब्रेविस ने कमाल का प्रदर्शन कर ना सिर्फ टीम को संकट से उबारा, बल्कि मजबूती भी प्रदान की। हालांकि डेवाल्ड ब्रेविस अर्द्धशतक ठोकने के बाद पवेलियन लौट गए। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाजा में बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंद में 3 चौके और 4 छक्के संग 51 रन बनाकर आउट हुए। उनका विकेट 150 के टीम स्कोर पर गिरा। हालांकि 84 गेंद में 6 चौके और 2 छक्के संग 82 रन बनाकर टिके हुए थे। वहीं उनका साथ काइल वेरेने दे रहे थे।

इस अर्द्धशतकीय पारी के साथ ही लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने 61 साल पुराना ग्रीम पोलक का रिकार्ड तोड़ दिया। इससे पहले ग्रीम पोलाक 1964 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्द्धशतक ठोकने वाले युवा खिलाड़ी थे, जिन्होंने 19 वर्ष और 317 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।