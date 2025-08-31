ZIM vs SL 2nd ODI: आखिरी ओवर में श्रीलंका ने जीता मुकाबला, पथुम निसांका ने जड़ा 7वां शतक

निसांका ने 9 फरवरी 2024 को अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 210 रन बनाए थे। 14 फरवरी 2024 को उन्होंने इसी टीम के खिलाफ 118 रन बनाए। इसी साल 15 मार्च को बांग्लादेश के 114 रन की पारी खेली। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंकाई टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे की टीम ने 50 ओवरों के खेल में सात विकेट खोकर 277 रन बनाए। ब्रायन बेनेट ने बेन करेन के साथ पहले विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की। ब्रायन 29 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बेन करेन ने ब्रेंडन टेलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रन जोड़े।