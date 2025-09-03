Patrika LogoSwitch to English

ICC Rankings: पहली बार कोई जिम्बाब्वे का क्रिकेटर बना नंबर वन ऑलराउंडर, श्रीलंका के खिलाफ खेली थी 92 रनों की पारी

जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने शानदार प्रदर्शन के दम पर पहला स्थान हासिल कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई एक पायदान नीचे दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 03, 2025

जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान सिकंदर रजा (Photo - IANS)

Zimbabwe Sikandar Raza become No. 1 ODI all-rounder: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को वनडे अलल राउंडर की ताजा रैंकिंग जारी की है। इसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जबकि अफगानिस्तान के धाकड़ ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई एक पायदान नीचे खिसककर दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

सिकंदर रजा की शानदार फॉर्म

सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। पहले वनडे में उन्होंने 92 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि दूसरे वनडे में 55 गेंदों में नाबाद 59 रनों की पारी ने उनकी बल्लेबाजी की धमक दिखाई। गेंदबाजी में भी रजा ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया। हालांकि, उनके इस दमदार प्रदर्शन के बावजूद जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। रजा के इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें आईसीसी रैंकिंग में 302 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर वन ऑलराउंडर का तमगा दिलाया।

अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी को नुकसान

अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई, जो पहले नंबर वन ऑलराउंडर थे, अब 296 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं, उनके हमवतन मोहम्मद नबी को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है और वह 292 रेटिंग पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। दोनों अफगान खिलाड़ियों ने हाल के समय में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन रजा की फॉर्म ने उन्हें पीछे छोड़ दिया।

रविंद्र जडेजा टॉप 10 में भारत के एकमात्र ऑलराउंडर

भारत की ओर से रविंद्र जडेजा आईसीसी मेन्स वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल एकमात्र खिलाड़ी हैं। जडेजा 220 रेटिंग पॉइंट के साथ नौवें स्थान पर कायम हैं। उनकी ऑलराउंड क्षमता भारतीय टीम के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, और वह इस सूची में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।

