ICC Rankings: पहली बार कोई जिम्बाब्वे का क्रिकेटर बना नंबर वन ऑलराउंडर, श्रीलंका के खिलाफ खेली थी 92 रनों की पारी

सिकंदर रजा ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। पहले वनडे में उन्होंने 92 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि दूसरे वनडे में 55 गेंदों में नाबाद 59 रनों की पारी ने उनकी बल्लेबाजी की धमक दिखाई। गेंदबाजी में भी रजा ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया। हालांकि, उनके इस दमदार प्रदर्शन के बावजूद जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। रजा के इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें आईसीसी रैंकिंग में 302 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर वन ऑलराउंडर का तमगा दिलाया।