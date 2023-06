Crime News: दुष्कर्म के दोषी को 5 लाख का जुर्माना समेत 135 साल की सजा, चचेरी बहन को किया था प्रेग्नेंट

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Jun 20, 2023 11:20:23 am

Crime News: केरल में एक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है। दोषी ने अपनी चचेरी बहने के साथ रेप कर उसे प्रेग्नेंट कर दिया था।

135 years imprisonment and 5 lakhs fine for raping cousin in kerala