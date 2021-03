मुंबई: सोशल मीडिया पर सुनील शेट्टी का फर्जी पोस्टर, एक्टर ने दर्ज कराई FIR

नई दिल्ली। मायानगरी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ( Bollywood actor Sunil Shetty ) ने बालाजी मीडिया फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड ( Balaji Media Films Private Limited ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक्टर सुनील शेट्टी का आरोप है कि प्रोडक्शन हाउस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ( Social media platform ) पर उनकी तस्वीरों और नाम का उनसे बिना पूछे गलत इस्तेमाल किया है। एक्टर की शिकायत पर पुलिस ने प्रोडक्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

BJP का कौन सांसद किसान आंदोलन के समर्थन में देगा इस्तीफा? टिकैत ने बढ़ाई सरकार की चिंता

Actor Suniel Shetty lodges a police complaint in Mumbai against Balaji Media Films Pvt Ltd for allegedly misusing his picture & name on its social media platforms without his 'knowledge, permission & approval'.