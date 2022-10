Haryana News: गुरुग्राम में मस्जिद पर हमला, नमाज पढ़ने आए लोगों से मारपीट, दर्जनों लोगों पर मामला दर्ज

देश की राजधानी से सटे हरियाणा की मेट्रो सिटी गुरुग्राम से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की एक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार करीब 200 लोगों ने एक मस्जिद को घेरकर उसपर हमला कर दिया। इस दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों से मारपीट भी की गई।

Antisocial Elements Attacked on Mosque in Gurugram Namazis were Assaulted