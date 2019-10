नई दिल्‍ली। चर्चित बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई में लखनऊ क्राइम ब्रांच और दिल्‍ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्‍त रूप से चलाए गए ऑपरेशन में पुलिस को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अंसारी के आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अंसारी के आवास से हजारों कारतूस और करोड़ों रुपए के घातक हथियार बरामद हुए हैं।

क्‍या-क्‍या हुआ बरामद

लखनऊ क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की छापेमारी के दौरान इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया की रिवॉल्वर, बन्दूक और कारतूस मिले। यही नहीं, वहां से इटली और स्लोवेनिया से खरीदी गई डबल बैरल और सिंगल बैरल बंदूक भी बरामद की गई।

Lucknow Police yesterday seized 6 weapons and 4,431 cartridges from the residence of gangster Mukhtar Ansari's son Abbas in Delhi. Case registered. pic.twitter.com/Rb3mrbQSqe