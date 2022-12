बेंगलुरु में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध स्थिति में मौत, सुसाइड का शक

Submitted by:

Bengaluru Suicide Case: एक ही परिवार के तीन सदस्य संदिग्ध स्थिति में अपने ही घर में मृत पाए गए। मामला बेंगलुरु का है। मौत के सही कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि सामूहिक आत्महत्या का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Bengaluru: Three members of a family die in suspicious circumstances, suicide suspected