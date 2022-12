पटना में दो प्रॉपर्टी डीलर भाइयों और उनके पिता को घर में घुसकर अपराधियों ने गोलियों से भूना

Crime in Patna: बिहार की राजधानी पटना से अपराध की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर में घर में घुसकर भयकंर आतंक मचाया है। हथियार से लैस बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर में घर में घुसकर तीन लोगों की गोलियों से भून डाला। गोलियों से जख्मी एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

Bihar: Crime in Patna, Property Dealer and his father shut, one dead