Bihar: कब्रिस्तान से आ रही थी सिसकने की आवाज, खोदी मिट्टी तो निकली बच्ची, 3 साल की मासूम ने सुनाई अपनी आपबीती

छपरा में एक 3 साल की बच्ची को उसकी मां ने जिंदा दफन कर दिया। ग्रामीणों की मदद से मासूम की जान बच गई है, मगर वह अपने गांव का नाम नहीं बता पा रही। मगर उसने जो बताया उसे सूनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए।

बिहार से मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक तीन साल की मासूम को उसकी मां और नानी ने जिंदा दफना दिया। मां ने अपनी ही बच्ची को अपने मां के साथ जान से मारने की कोशिश की। दिल दहला देने वाली यह घटना बिहार के छपरा की है। गनीमत है कि उसी वक्त कुछ महिलाएं लकड़ी चुनने उसी इलाके में पहुंची तो मिट्टी को हिलता देखा। उन्होंने जब मिट्टी हटाया तो देखा कि बच्ची लेटी है। ग्रामीणों की मदद से मासूम की जान तो बच गई, मगर उसने जब अपनी आपबीती सुनाई तो उसे सुन हर कोई आश्चर्य में है।

Bihar: In Chapra a 3 year old girl buried under the ground by her mother and maternal grandmother