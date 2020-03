बिहार: भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रैक्टर की टक्कर में 11 की मौत, 4 घायल

नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे की ख़बर है। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या और भी बढ़ने के अनुमान हैं। हादसा मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में हुआ।

जानकारी के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियों के परखच्चे उढ़ गए। बता दें कि स्कॉर्पियो एनएच-28 पर जा रही थी, तभी वह ट्रैक्टर से जा टकराई। वहीं, हादसे की जानकारी के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है।

Bihar: 11 dead, 4 injured in a collision between a Scorpio vehicle and a tractor on NH-28 in Kanti Police Station area of Muzaffarpur https://t.co/PQpPvK9s9u pic.twitter.com/ZHSzjbi9lu