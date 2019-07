सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के ठिकानों पर CBI का छापा

नई दिल्‍ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation ) ने गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) की वरिष्‍ठ वकील इंदिरा जयसिंह ( Indira Jaysingh ) और आनंद ग्रोवर ( Anand Grover ) के दिल्ली और मुंबई स्थित घर और दफ्तर पर छापेमारी की है।

CBI is conducting raids in Delhi & Mumbai at residence and offices of Supreme Court senior advocates Indira Jaising and Anand Grover in a case relating to violation of rules in receiving foreign funds. pic.twitter.com/ghZCJKYxvK

विदेशी फंडिंग में अनियमितता का आरोप

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर पर गुरुवार सुबह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation ) ने छापेमारी की है। ये छापेमारी दोनों मशहूर वकीलों के फाउंडेशन लॉयर्स कलेक्टिव (Lawyers Collective) पर विदेशी फंडिंग मामले में हुई है।

I strongly condemn CBI raids on well known senior advocates @IJaising and Mr Anand Grover. Let the law take its own course but subjecting veterans who have all through their lives fought for upholding the rule of law & Constitutional values is clear vendetta