सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: 19 राज्यों में 110 स्थानों पर छापेमारी, 30 मामले दर्ज

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ( CBI Raids ) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 110 स्‍थानों पर रेड मारी। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान इन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया।

CBI is today conducting searches at around 110 places across 19 States/ Union Territories. CBI has registered around 30 separate cases relating to corruption, criminal misconduct, arms smuggling etc. pic.twitter.com/E1QMkFLwq6