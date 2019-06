आंध्र प्रदेश: YSR कांग्रेस और TDP कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष, एक की मौत

नई दिल्ली। बड़ी खबर आंध प्रदेश से आ रही है। अनंतपुर जिले में वाईएसआर कांग्रेस ( YSRCP ) और तेलुगु देशम पार्टी ( TDP ) के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई है। जबकि, चार लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें दो की हालत बेहद नाजुक है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

खूनी संघर्ष में एक कार्यकर्ता की मौत

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को बथलापल्ली मंडल ( Bathalapalli Mandal ) में अचानक किसी बात को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामले ने खूनी रूप धारण कर लिया। इस खूनी संघर्ष में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है, जबकि चार कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि दो कार्यकर्ताओं की हालत नाजुक हैं। हालांकि, दोनों खतरे से बाहर हैं। इस हिंसक झड़प को लेकर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और दोनों पार्टियों के नेताओं ने भी इस हिंसक झड़प को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। साथ ही मृतक कार्यकर्ता किसी पार्टी का था अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन, इस हादसे से इलाके में तनाव मचा हुआ है।

Andhra Pradesh: One dead & four injured in clashes between YSRCP and TDP workers in Bathalapalli Mandal, Anantapur district. Dharmavaram Rural CI says, "Two were critically injured but are out of danger. FIR registered, case filed under sections 302&307 of IPC. Probe underway" pic.twitter.com/VRbvW1lRT4