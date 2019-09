राजद्रोह मामले में शेहला राशिद को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ( JNU ) की पूर्व छात्र नेता और जेएनयूएसयू ( JNUSU ) की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद ( Shehla Rashid ) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शेहला को राजद्रोह मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आपको बता दें कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने मामला दर्ज कराया था।

