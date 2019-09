भारत लौटा इमरान खान की पार्टी का नेता, खोली पाकिस्तान में हालात की पोल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 हटाने के बाद से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा पाकिस्तान अब अपने ही घर में घिरता जा रहा है।

पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( PTI ) के ही एक बड़े नेता बलदेव कुमार सिंह ने पड़ोसी मुल्क में हो रहे अत्याचारों की पोल खोलकर रख दी है।

दरअसल, पीटीआई से विधायक रहे चुके बलदेव कुमार सिंह पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए हैं।

चंद्रयान-2 के बाद अब मिशन गगनयान में जुटा ISRO, अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे 3 भारतीय

Baldev Kumar, former MLA of Pakistan PM Imran Khan's Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) party: Not only minorities but even Muslims are not safe there (Pakistan). We are surviving in Pakistan with lot of difficulties. I request Indian govt to give me asylum here. I will not go back. pic.twitter.com/V3J8TWeuG4