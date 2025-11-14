Jodhpur: प्रॉपर्टी विवाद में चचेरे भाई ने पति-पत्नी पर चढ़ाई SUV और 15-20 फीट तक घसीटा, दंपति लगा रहे थे CCTV कैमरा

आरोप है कि तब अशोक ने एसयूवी स्टार्ट की और दंपति को कुचल दिया। दोनों एसयूवी में फंस गए। चालक उन्हें 15-20 फीट दूर तक घसीटते ले गया। इससे सेठाराम और पत्नी गंभीर घायल हो गए। उनके सिर और अन्य जगहों पर चोटें आईं। हो-हल्ला सुन अन्य परिजन व ग्रामीण वहां आए और घायल दंपति को मथुरादास माथुर अस्पताल ले गए, जहां से फिर उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया।