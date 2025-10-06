‘बेटी की पेटी’ सिस्टम फेल, भरोसे का डिब्बा फांक रहा धूल

ग्वालियर. महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू की गई ’बेटी की पेटी’ योजना अब अधर में है। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित महसूस करने वाली लड़कियों और महिलाओं को अपनी शिकायतें या सुझाव डालने का भरोसा दिलाने वाली ये पेटियां आज धूल फांक रही हैं, कई गायब हैं तो कुछ पर ताले लटके हैं। यह योजना 2022 में मुरार से शुरू की गई थी, लेकिन महज तीन साल में ही पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है।