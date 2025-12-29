तीर्थस्थल पर भी ठगी! इंजीनियर ने होटल के लिए दिया आधार कार्ड…अगले दिन हो गया कांड

आपको बता दें कि शिकायतकर्ता परिवार के साथ तीर्थ स्थल गए थे। अगले दिन पुणे लौटते समय उन्हें UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) की वेबसाइट से करीब छह ई-मेल मिले, जिनमें बताया गया कि उनके आधार नंबर का उपयोग कर छह अलग-अलग बैंकों में ऑनलाइन खाते खोले गए हैं। शिकायतकर्ता को आधार कार्ड से छेड़छाड़ होने की आशंका हुई तो उसने तुरंत UIDAI हेल्पलाइन 1947 और राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद वे आधार सेवा केंद्र पहुंचे, जहां पता चला कि साइबर ठगों ने उनके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलकर किसी और नंबर से लिंक कर दिया था और उसी के जरिए बैंक खाते खोले थे। सेवा केंद्र पर उन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपनी पत्नी के नंबर से अपडेट कराया और बायोमेट्रिक लॉक भी लगवा दिया।