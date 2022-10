Bihar News: राजधानी पटना में फिर गरजी बंदूक, प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

Crime in Bihar: बिहार में बेखौफ अपराधियों ने आज एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना राजधानी पटना के मसौढ़ी की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है।

Crime in Bihar: बीते कुछ माह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। अब आज पटना में फिर से अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ अपराधियों ने राजधानी पटना में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुटी है। जबकि प्रॉपर्टी डीलर के घर पर कोहराम मचा है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने जमीन विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

Crime in Bihar: Now Property Dealer killed in Patna