बिहारः गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बेतिया, वार्ड सदस्य के घर में घुसकर 6 लोगों को मारी गोली

Mass Shooting in Bettiah: बिहार के बेतिया जिले से अंधाधूंध गोलीबारी का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर छह लोगों क गोली मार दी। माास फायरिंग की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। घटना के संबंध में मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

