झारखंडः शिक्षक ने क्लासरूम में नौवीं की छात्रा के उतरवाए कपड़े, आहत छात्रा ने लगाई आग, मौत के बाद बवाल

झारखंड के जमशेदपुर से गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां नकल के शक में एक टीचर ने नौवीं की छात्रा को क्लासरूम में कपड़े उतरवाने पर मजबूर कर दिया। इस घटना से आहत छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। आज उस छात्रा की मौत हो गई।

Dalit Student who set herself on fire died teacher remove her clothes in classroom