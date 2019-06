दिल्ली: कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास फर्नीचर मार्केट में लगी आग, 2 घंटे बाद मेट्रो सेवा बहाल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास आग ( Kalindi Kunj Furniture market fire ) लगने की जानकारी सामने आई है। यहां शुक्रवार सुबह एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी दी। आग की वजह से दो घंटे के लिए मेट्रो सेवा को रोक दिया था। जिसके बाद मेट्रो सेवा फिर से बहाल कर दी गई।

#UPDATE Delhi Metro train services have resumed between Botanical Garden and Jasola Vihar- Shaheen Bagh; Delhi; A fire broke out in a furniture market in Shaheen Bagh near kalindi kunj metro station, early morning today. #Delhi pic.twitter.com/oQQAAmGRKv — ANI (@ANI) June 21, 2019

घटना तड़के करीब 5:30 बजे की

दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग ( Delhi fire service )ने बताया कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि आग के कारण लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना तड़के करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है।

Delhi Metro Rail Corporation: The firefighters are still attending the fire near Kalindi Kunj. Train movement has not resumed between the affected section. https://t.co/oppQZaLJgW — ANI (@ANI) June 21, 2019

7 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा

दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के निर्देशक अतुल गर्ग ने कहा, "हमें सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फौरन 17 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं।

Delhi: Fire broke out in a furniture market in Shaheen Bagh near Kalindi Kunj Metro Station , early morning today. 17 fire tenders present at the spot. Fire-fighting operation underway. pic.twitter.com/Ug1ilDegJm — ANI (@ANI) June 21, 2019

मेट्रो सेवा ( Delhi Metro ) भी प्रभावित

आग लगने की वजह से मजेंटा लाइन की मेट्रो सेवा ( Delhi Metro ) भी प्रभावित हुई। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने तक शाहीन बाग और बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा प्रभावित रही।

Delhi: Fire broke out in a furniture market near Kalindi Kunj metro station, early morning today. Fire official says, "No injuries till now. Fire-fighting operation underway." pic.twitter.com/gV9f0wHtth — ANI (@ANI) June 21, 2019

लाखों का सामान जलकर खाक

मौके पर मौजूद दुकानदारों के अनुसार आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट के कारण आग ( Kalindi Kunj Furniture market fire ) लगी है। वहीं, आग की वजह से जसोला विहार शाहीन बाग और कालिंदी कुंज के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन अस्थाई रूप से बाधित हो गया था।