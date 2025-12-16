आधी रात चलती बस में लड़की से दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाला रॉड…दिल्ली में 13 साल पहले कैसे हुई थी ‘निर्भया’ से हैवानियत?

इस घटना को अंजाम देने वाले बस में सवार कुल 6 आरोपी शामिल थे। इसमें राम सिंह जो बस चालक था मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता अक्षय कुमार और एक आरोपी नाबालिग था। घटना के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और छानबीन करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। तभी खबर आती है कि ट्रायल के दौरान ही ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर लिया। वहीं, नाबालिक जांच में दोषी पाया गया और उसे 3 साल के लिए सुधार बाल गृह भेज दिया गया था। साल 2015 में 3 साल पूरा होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। इस रिहाई को लेकर भी देश में विवाद खड़ा हो गया था। बाकी बचे 4 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी। इसके बाद आरोपियों की तरफ से तमाम कानून दावं भी खेले गए मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया लेकिन वहां चारों की सजा को बरकरार रखा गया और 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे से लटका दिया गया।