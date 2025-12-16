आधी रात चलती बस में लड़की से दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाला रॉड…दिल्ली में 13 साल पहले कैसे हुई थी ‘निर्भया’ से हैवानियत?

13 साल के बाद भी 'निर्भया कांड' हर साल देश की आत्मा को झकझोर देती है
Nirbhaya case 13 year : 16 दिसंबर की रात देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर केवल अपराध नहीं हुआ था बल्कि इंसानियत को रौंदने का काम किया गया था। दरअसल एक देश की बिटिया थी जो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वह एक काली रात को दरिंदो की भेट चढ़ गई। 13 साल बीत जाने के बाद भी 'निर्भया कांड' हर साल देश की आत्मा को झकझोर देती है। दरअसल, साल 2012 में चलती बस में एक छात्रा से हैवानों ने पहले गैंगरेप किया फिर बेरहमी के साथ उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिए। इसके बाद रूह कंपाने वाली ठंड में उसे चलती बस से बाहर फेंक दिए। इलाज के दौरान पीड़ित छात्रा ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद ही 23 वर्षीय पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए 'निर्भया' नाम मिला और उसे इंसाफ दिलाने के लिए देश की राजधानी से कोने-कोने तक निर्भया नाम की एक मशाल जलने लगी।
गौरतलब है कि दिल्ली में साल 2012 में एक 23 साल की छात्रा फिल्म देखने के लिए अपने दोस्त के साथ मॉल गई थी। वापस आते समय मुनिरिका से दोनों एक प्राइवेट बस में चढ़ गए। उस बस में पहले से 6 और लोग सवार थे। पहले तो कुछ देर बस चलती रही और सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक बस की रूट बदल गई और सभी दरवाजे भी बंद हो गए। उसके बाद बस में सवार सभी लोग निर्भया पकड़ने की कोशिश करने लगे। उसके दोस्त ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे लोहे की रॉड से मारकर घायल कर दिए। फिर बस चलती रही और दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए छात्रा के साथ बारी-बारी से रेप किए। दिल्ली में ठिठुराने वाली सर्दी थी और हैवानों ने चलती बस से निर्भया और उसके दोस्त को सड़क पर फेंक दिए। साहसी निर्भया ने संघर्ष किया और आखिरकार 13 दिन के बाद इलाज के दौरान उसने 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया।
इस घटना की खबर अगली सुबह टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर तैरने लगी। इस घटना ने केवल राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। देखते ही देखते पीड़िता के लिए पूरा देश एकजुट होने लगा और उसको न्याय दिलाने की मांग होने लगी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में निर्भया को न्याय दिलाने के लिए मांग की जाने लगी। देश के कोने-कोने से आवाज गूंजने लगी की निर्भया के आरोपियों को फांसी दी जाए। छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए जगह-प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शन का असर ऐसा पड़ा कि सरकार को महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून भी बनाने पड़े।
इस घटना को अंजाम देने वाले बस में सवार कुल 6 आरोपी शामिल थे। इसमें राम सिंह जो बस चालक था मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता अक्षय कुमार और एक आरोपी नाबालिग था। घटना के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और छानबीन करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। तभी खबर आती है कि ट्रायल के दौरान ही ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर लिया। वहीं, नाबालिक जांच में दोषी पाया गया और उसे 3 साल के लिए सुधार बाल गृह भेज दिया गया था। साल 2015 में 3 साल पूरा होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। इस रिहाई को लेकर भी देश में विवाद खड़ा हो गया था। बाकी बचे 4 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी। इसके बाद आरोपियों की तरफ से तमाम कानून दावं भी खेले गए मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया लेकिन वहां चारों की सजा को बरकरार रखा गया और 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे से लटका दिया गया।
आपको बता दें कि निर्भया कांड के बाद में कानून और हालात दोनों बदल गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कानून बनाया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शुरू किए गए। इसके साथ ही निर्भया फंड जैसी योजनाएं भी लाई गईं। वहीं, भारत में 2012 तक कानून के मुताबिक जब पीड़िता के साथ सेक्सुअल पेनेट्रेशन नहीं हुआ हो तब उसे रेप नहीं माना जाता था। लेकिन उसके बाद देश में नया कानून और उसके हिसाब से महिला से छेड़छाड़ करना, गलत तरीके छूना और किसी भी तरह से यौन शोषण करना भी रेप शामिल कर दिया गया।
