दिल्ली हिंसा: अंकित शर्मा हत्या मामले में पुलिस ने पांच और लोगों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में भड़की हिंसा ( Delhi Violence ) में इंटेलिजेंस ब्यूरो ( IB ) के सिपाही अंकित शर्मा ( Ankit Sharma ) की हत्या मामलो में दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) की गिरफ्त में आए लोगों की पहचान फिरोज, शोएब, जावेद, गुलफाम और अनस के रूप में हुई है।

आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने सलमान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था।

Delhi: Five more people have been arrested in connection with Intelligence Bureau official Ankit Sharma's murder during #Delhiviolence last month. They have been identified as Firoz, Javed, Gulfam, Shoyaib, Anas. One Salman was arrested on Thursday and is in police custody.